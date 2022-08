"Avroviziya" təmsilçilərimizdən olan Aysel Teymurzadə dələduzluqla üzləşib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi özü bildirib. O, şəxsi instaqram hesabında dələduzluğa məruz qaldığını əks etdirən fotolar yayımlayıb.

İfaçının adından istifadə edən dələduzlar investisiyalar üzrə videotəlimlər keçdiklərini iddia ediblər.

Müğənni baş verən xoşagəlməz halla bağlı "Bunlar fırıldaqçılardır, mənə heç bir aidiyyatı yoxdur" sözlərini deyib.

