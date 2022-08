Bu gün Praqada şahmat üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatı start götürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan təmsilçilərindən Günay Məmmədzadə, Ülviyyə Fətəliyeva, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva, Səbinə İbrahimova, Ləman Hacıyeva iştirak edəcəklər. İsveçrə sistemi üzrə keçiriləcək turnir avqustun 31-dək davam edəcək.

