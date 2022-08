ABŞ və Cənubi Koreya son illərin ən böyük hərbi təlimlərinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərin Şimali Koreyanın təhdidlərinə cavab olduğu bildirilir. Təlimlərə çox sayda gəmi, təyyarə və digər hərbi texnikalar cəlb edilib. Hərbçilər mümkün PUA hücumlarına qarşı həyata keçirə biləcəkləri tədbirləri məşq edəcək. Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın nüvə testinə hazırlaşdığı bildirilir.

Qərb Pxenyanı nüvə testi həyata keçirəcəyi təqdirdə sanksiyalarla hədələyib.

