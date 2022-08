Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 öncədən sifariş et!

Smartfon sənayesi yerində dayanmır və, əksinə, öz yenilikləri ilə bizi heyrətləndirməkdə davam edir. Uzun illər ardıcıl olaraq yeni cihazların necə meydana gəldiyini, dizayn elementlərinin necə yaxşılaşdığını xatırlamağa dəyər - geniş ekranlı smartfonlar, tam ekranlı çərçivəsiz devayslar, sürgülər və indi qatlanan smartfonlar!

Bu yaxınlarda "Samsung” ənənəvi olaraq elastik ekranlı qatlanan smartfonların növbəti nəslinə – Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4-ə yeniləmələri nümayiş etdirən növbəti təqdimatını keçirdi. Söhbət bazarda öz orijinal dizaynı ilə seçilən yeni smartfon kateqoriyalarından getməsinə baxmayaraq, hələ də əminliklə demək olar ki, bu cür qurğular texnologiyanı irəli aparır. Bundan əlavə, bəziləri üçün onlar sadəcə gündəlik həyat üçün əlverişlidir.

Samsung bu il də qatlana bilən smartfonların satış reytinqində aparıcı rolları effektiv şəkildə qazanmağa qərar verdi. Buna görə də, smartfonlar müasir tendensiyaları da nəzərə alır: ilhamverici dizayn, cihazın davamlılığı və etibarlılığı, təkmilləşdirilmiş kamera funksiyaları, xarici ekran, həmçinin çevik ekranlı smartfonla qarşılıqlı əlaqə zamanı bir sıra texniki təkmilləşdirmələr və interfeys optimallaşdırılması. Öz növbəsində, uyğun xüsusiyyətlərə malik Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 smartfonları hər kəsin qarşısında yaradıcılığa və özünü ifadə etməyə yol aça bilər.

Müasir dünyada tələb olunan üslub və müasir texnologiyanın harmonik birləşməsini axtaranlar üçün Galaxy Z Flip4 ideal və çox yönlü seçimdir. Bununla belə, texnologiya nəhəngi məhsuldar iş və eyni zamanda maraqlı istirahət üçün can atanlar haqqında da unutmur. Onlar üçün ideal cihaz həm smartfon, həm də adekvat multitaskıya malik kiçik planşet ola bilən növbəti səviyyəli performansa malik Z Fold4-dür.

Yığcam və funksional, 6,7 düymlük çevik AMOLED ekranı ilə Galaxy Z Flip4 özünü ifadə etmək üçün əsl cihazdır. Samsung daha sakit palitralara doğru hərəkət edərək rəng çeşidini genişləndirdi. Bu gündən etibarən Galaxy Z istifadəçiləri fərdiliklərini ifadə etmək üçün geniş rəng çeşidi arasından seçim edə biləcəklər. Galaxy Z Flip4 qatlanan zaman təkcə gözəl deyil, həm də funksionaldır.

Xarici ekranla siz mesajları yoxlaya, şəkil çəkə, musiqini dinləməyə və daha çox şey edə bilərsiniz - sizə yalnız asan giriş parametrlərini tənzimləmək kifayətdir. Smartfon həmçinin FlexCam funksiyası ilə təchiz olunub ki, bu da telefonu əlinizdə saxlamağa ehtiyac olmadığı zaman kameradan istifadə etmək üçün əlverişli üsuldur. Bunun üçün qrup fotoları, selfilər və heyrətamiz bucaqlı videolar üçün müxtəlif baxış bucaqlarından istifadə etmək kifayətdir.

Smartfon, planşet və ya kompüter - bu Galaxy Z Fold4 gadgetının istifadəsi tamamilə sizə bağlıdır. 7,6 düymlük QHD+ çevik AMOLED displeyi ilə bu yeni məhsul yolda iş və şəxsi həyatı balanslaşdırmaq üçün sadəcə mükəmməl yoldaşdır.

Galaxy Z seriyasının yenilənmiş nəsilləri yaradılarkən cihazların zədələnmədən qorunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4, 30 dəqiqəyə qədər 1,5 m-ə qədər təmiz suda batmaq üçün sınaq əsasında IPX8 suya davamlıdır. Eksklüziv Corning® Gorilla® Glass Victus® sayəsində smartfonlar ən çətin vəziyyətlərə tab gətirə bilirlər. Super güclü gücləndirilmiş alüminium korpus smartfonunuzu cızıqlar, çatlar və digər zədələr kimi bir çox problemlərdən qoruyacaq.

Smartfonlar üçün kamera parametrlərinin yenilənməsinə diqqət yetirməyə dəyər. Galaxy Z Fold4-ün geniş bucaqlı kamerası 50MP-ə qədər təkmilləşdirildi və telefoto fokus məsafəsi 30x Space Zoom təmin edən 3x optik böyütməyə qədər təkmilləşdirildi. Galaxy Z Flip4 əsas kameranın iki modulu ilə təchiz edilib: ultra geniş bucaqlı və 12 + 12 MP təsvir ölçülü ultra geniş bucaqlı. Selfie kamerasının təsvir ölçüsü 10 MP-dir.

Sentyabrın 1-dək "Samsung”-un Azərbaycandakı rəsmi distribyutorlarından yeni Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 smartfonlarını öncədən sifariş edə bilərsiniz. Eyni zamanda, ilkin sifariş hədiyyəsi olaraq siz Galaxy Watch4 smart saatı və smartfonun daxili ekranına Samsung Care+ eksklyüziv zəmanət alacaqsınız. Bu displey hər hansı şəkildə zədələnərsə, siz onu Rəsmi Samsung Servis Mərkəzlərində yalnız xidmət haqqını ödəyərək dəyişdirə bilərsiniz.

Yeni Samsung smartfonları haqqında ətraflı məlumatı "Samsung Azerbaijan”-ın rəsmi internet saytından əldə etmək olar: www.samsung.com/az.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.