Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin idarəetmə orqanları yaradılacaq

Prezident İlham Əliyev “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 16 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əasən, nazirlik yanında Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin nizamnaməsinin təsdiq olunması və nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi ilə yanaşı, dəyişdirilməsi səlahiyyəti də prezidentə məxsus olacaq. Bundan başqa, dövlət haşçısının qərarı ilə Agentliyin idarəetmə orqanları yaradıla bilər.

