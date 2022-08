Minifutbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən mərasimdə Azərbaycanın "Beerbaşa" komandasının də rəqibləri bəlli olub.

Ölkə təmsilçisi B qrupunda Rumıniyanın "AEK Oradea" (Rumıniya), Bolqarıstanın "DXC Technology" və Çexiyanın "G.I.C. La Plate de Künde Praqa" komandaları ilə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Monteneqroda keçiriləcək turnir avqustun 31-də başlayacaq.

