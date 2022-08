Tovuzda yol qəzasında bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

Tovuz rayonunda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Düz Qırıqlı kəndində qeydə alınıb.

Yük maşının minik avtomobilinə çırpılması nəticəsində minik avtomobilində olan bir ailənin 3 üzvü - 1988-ci il təvəllüdlü N.Mustafayev, 1995-ci il təvəllüdlü G.Cəfərova və 1953-cü il təvəllüdlü T.Mustafayeva xəsarət alıblar.

Onlardan birinə ambulator yardım göstərilib, digərləri xəstəxanaya aparılıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

