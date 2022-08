İranın Rusiyaya göndərdiyi PUA-larda nasazlıqlar aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington Post” nəşri ABŞ kəşfiyyatındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, rus hərbçiləri sınaq zamanı PUA-larda çox sayda nasazlıq aşkar ediblər. Ruslar İran PUA-larından narazı qalıb.

Qeyd edək ki, İranın Rusiyaya “Mohajer-6” və “Shahed” PUA-ları verdiyi barədə məlumatlar yayılıb. Rusiya PUA-lardan Ukrayna müharibəsində istifadə edəcək.

