Türkiyənin Samsun şəhərində keçirilən "Teknofest Karadeniz" Aerokosmik və Texnologiya Festivalındə Azərbaycan istehsalı olan "İti qovan" pilotsuz uçuş aparatları nümayiş etdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.

Həmin fotolar:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.