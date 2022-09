Çin Tayvan ətrafına qoşun yığdı

Çin, Tayvan adası ətrafında hərbi fəallığını artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ada ətrafında Çinə məxsus 62 döyüş təyyarəsi uçuşlar həyata keçirib. 7 gəmi ada ətrafında üzür. Məlumata görə, təyyarələr Tayvan sərhədlərinə yaxın ərazilərdən uçub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Çinin hərbi fəaliyyəti yaxından təqib edilir.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin Tayvana səfəri regionda gərginliyi artırıb.

