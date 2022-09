Tayvan ordusu Kimnen adası yaxınlığında Çinə məxsus dronu vuraraq zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın rəsmi mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, drona xəbərdarlıq edilsə də, uzaqlaşmayıb. Nəticədə dron hədəfə alınaraq məhv edilib. Dronun növü barədə açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, ötən gün Tayvan sahillərində oxşar hadisə baş verib. Tayvan ordusunun xəbərdarlığından sonra dronlar geri çəkilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.