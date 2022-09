Hindistanda dünyaya gələn körpə həkimlərin böyük təəccübünə səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, körpənin ayaqları olmayıb. Belə ki, onun belindən aşağı hissəsində buynuza bənzər quruluş yaranıb.

Həkimlər araşdırma aparmaq istəsələr də, yeni doğulan körpənin vəziyyəti ağır olduğu üçün heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər.

Hazırda körpənin həyatda qalması üçün müalicəsi davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.