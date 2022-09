Tvitter son 3 aydır üzərində işlədiyi yeniliklə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçilər artıq dərc etdikləri xəbəri redaktə edə biləcək. Bu funksiyanı tələb edənlərin sayı durmadan artır.

Daxili komissiya yeni funksiyanın işə yayarlılığını sınaqdan çıxarıb. Yeni funksiya yaxın həftələrdə bütün istifadəçilər üçün əlçatan, lakin pullu olacaq.

