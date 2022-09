“Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Brüsseldə fərqli, İrəvanda fərqli davranış sərgilədiyi müddət ərzində Ermənistanın hər mənada normallaşması mümkün deyil”.

Metbuat.az-ın xəbərnə görə, bunu Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici siyasət Şurasının üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin və Azərbaycan Evinin rəhbəri Aygün Attar tviter hesabında yazıb.

“Ermənistanın iqtisadi, siyasi və sosioloji baxımdan çökməsi qaçılmazdır”, - deyə o bildirib.

