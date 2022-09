“Neftçi” klubunun futbol,usu Yeqor Boqomolski Belarus milli komandasına dəvət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçu UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində sentyabrın 22-də Qazaxıstan, 25-də Slovakiya ilə matçlara çağırılıb.

Qeyd edək ki, Yeqor Boqomolski Belarus milli komandasının heyətində 2 oyun keçirib.

