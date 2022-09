Samsung Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 əldə etmək üçün 4 səbəb

Samsungun yeni cihazları - Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 - smartfon həvəskarları arasında böyük ajiotaja səbəb olub. Bu gün sizə "bəs mən niyə görə bunu almalıyam?” sualına 4 cavabı təqdim edirik.

Özünüzü ifadə edin

Hər birimiz üçün smartfon təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də özünü ifadə etmək imkanıdır. Məsələn, Galaxy Z Fold4 təkmilləşdirilmiş 50MP geniş bucaqlı obyektiv və 30x Space Zoom obyektivi sayəsində heyrətamiz foto və videolar çəkir. Müxtəlif kamera rejimləri çəkiliş çevikliyini artırmaq və unikal forma faktorundan istifadə etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Daha böyük piksel ölçüsü, 23% daha çox sensor parlaqlığı və təkmilləşdirilmiş emal gücü ilə istifadəçilər hətta gecələr də heyrətamiz şəkillər çəkə bilərlər.

Galaxy Z Flip4-ə gəlincə, daha incə menteşə, daha düz kənarlar, kontrast rəngli arxa pəncərə və parlaq metal çərçivə ona mükəmməl dizayn verir. İstifadəçilər Galaxy Z Flip4-ü həm içəridə, həm də xaricdə tam fərdiləşdirə bilərlər: xarici və əsas ekranlarda Galaxy mövzusu seçin və onu uyğun fərdi şriftlər, nişanlar və dizaynlarla tamamlayın. Bundan əlavə, istifadəçilər xarici ekranlarını bir çox yeni saat variantlarından biri ilə bəzəyə, şəkillər, GIF-lər və hətta videolar daxil olmaqla istənilən mövcud formatda öz fonunu seçə bilərlər.

Etibarlılıq və güc

Samsung istifadəçilərin gözlədiyi möhkəmlik və etibarlılıq səviyyəsini təmin etmək üçün yeniliklər etməyə və çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə davam edir. Armor Alüminium çərçivələri və menteşə örtüyü və eksklüziv Corning® Gorilla® Glass Victus®+ ilə Galaxy Z Flip4 və Galaxy Z Fold4 smartfonları bizim ən davamlı qatlana bilən cihazlarımızdır. Əsas ekran panelinin gücü, həmçinin xarici təsirlərdən zərəri azaltmaq üçün optimallaşdırılmış təbəqə strukturu ilə təkmilləşdirilir. Bundan əlavə, Galaxy Z Fold4 və Galaxy Z Flip4 IPX8 suya davamlıdır, ona görə də istifadəçilər yağışa tutularsa, narahat olmayacaqlar.

Davamlılıq

Galaxy Z Fold4-ün üzərində işləyərkən, smartfondan planşetə çevrilmə üçün məsul olan menteşənin təkmilləşdirilməsi işinə daha çox diqqət yetirdi. Optimallaşdırma 200.000-dən çox bükülmə və açılma sınaqları ilə nümayiş etdirildiyi kimi dizaynın görünməmiş etibarlılığı ilə nəticələndi.

Galaxy Z Flip4-ə gəlincə, Samsung iddia edir ki, o, təxminən beş il ərzində hər gün 100 qata bərabər olan "200.000 qatlama”ya tab gətirə bilər. Hamar açılışa baxmayaraq, menteşə zəif hiss etməmək üçün kifayət qədər müqavimətə malikdir. Müqavimət də cihazı müxtəlif bucaqlarda yerləşdirmək üçün kifayətdir.

Multifunksionallıq və məhsuldarlıq

Galaxy Z Flip4-də müxtəlif bucaqlardan qrup selfiləri çəkmək indi FlexCam ilə çox asandır. Bunun üçün sadəcə olaraq yeni Galaxy Z Flip4-ü bükmək və FlexCam-i aktivləşdirmək lazımdır. Samsung-un Meta ilə əməkdaşlığı sayəsində FlexCam Instagram, WhatsApp və Facebook daxil olmaqla ən populyar sosial platformalar üçün optimallaşdırılıb. Galaxy Z Flip4 ilə siz yenilənmiş Quick Shot funksiyası ilə əsas kameradan istifadə edərək birbaşa xarici ekrandan yüksək keyfiyyətli selfi çəkə bilərsiniz. Sürətli Çəkiliş rejimində yüksək keyfiyyətli video çəkməyə başlayın, sonra videonu dayandırmadan yazmağa davam etmək üçün problemsiz olaraq Flex rejiminə keçin – məhz müasir məzmun yaradıcılarına lazım olan budur.

Galaxy Z Fold4-ə gəlincə, Samsung-un Google və Microsoft ilə əməkdaşlıqları çoxlu tapşırıqları növbəti səviyyəyə aparır. Chrome və Gmail daxil olmaqla, Google tətbiqləri indi "drag-and-drop” funksiyasını dəstəkləyir, bu da istifadəçilərə keçidləri, fotoşəkilləri və daha çoxunu bir tətbiqdən digərinə cəld surətdə kopyalayıb yapışdırmağa imkan verir. Google Meet-in istifadəçiləri artıq YouTube videolarına baxmaq və ya video zəng zamanı mobil oyunlar oynamaq kimi sevdikləri işləri görən zaman daha çox insanla əlaqə saxlaya bilərlər. Microsoft Office və Outlook-un tam dəsti ekranda daha çox məlumat və daha sürətli məzmun qarşılıqlı əlaqəsi təmin etməklə çevik displeydən istifadə edir.

...və daha bir səbəb

Həmçinin, sentyabrın 11-ə qədər yeni cihazları əldə edən hər kəs, Samsung Galaxy Watch4 smart saatını və "Samsung Care+” eksklyuziv zəmanətini əldə edəcək. "Samsung Care+”, bir ilə qədər ekranın mexaniki zədələnməsinə qarşı qorunma proqramı seçimi ilə standart zəmanətdən kənar əlavə cihaz qorunmasıdır. Dəstək və xidmət "Samsung”-un səlahiyyətli xidmət mərkəzləri şəbəkəsi və "Samsung”-un vahid dəstək xidməti tərəfindən təmin edilir. Bu zəmanət sayəsində siz hissələr üçün deyil, yalnız xidmətin özü üçün ödəyirsiniz.

Yeni "Samsung” cihazları haqqında daha ətraflı məlumatı "Samsung Azərbaycan” şirkətinin rəsmi internet saytından – www.samsung.com/az-da əldə etmək olar.

