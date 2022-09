Müğənni Təranə Qumral və Musa Musayevin qızlarının doğum gününüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur cütlük qızı Sevgimcanın doğum gününq qeyd ediblər. Bu barədə T.Qumral sosial media hesabında məlumat verib. O, qızının görüntülərini paylaşıb.

Qeyd edək ki, Təranə və Musa cütlüyünün Qumral, Fidan və Sevgimcan adlı üç qızı var. Onların kiçik qızı Sevgimcan Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alır.

