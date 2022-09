Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbçilərimiz - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədilib.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, genişmiqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan Ordusundan 42, Dövlət Sərhəd Xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə Silahlı Qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub.

Sosial şəbəkələrdə şəhidlərimizin bəzilərinin fotoları paylaşılıb. Onları təqdim edirik:

MAXE Babazadə Elşən Sahib Oğlu şəhid olub, Qəbələ rayonu, Mıxlıqovaq kəndi.

Qazax rayonu Kəmərli kəndi - şəhid Məmmədov Azər. Əldə etdiyimiz məlumata görə, o, 20 gün qabaq ailə həyatı qurubmuş.



Xızı rayon, Giləzi kəndi - Kapitan Saleh Qurbanov



Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu, Naxçıvanın Kəngərli rayonu, Qıvraq qəsəbə sakini, 1994-cü il təvəllüd Fərid Kəmaləddin oğlu Mehbalıyev



Qazaxın Daş Salahlı kəndindən Gizir Kərimov Azad Zakir



Saatlı rayonu, Qara Nuru kənd sakini Nəsirov Ülvi



Zaqatalanın Yuxarı Tala kənd sakini, 1999-cu il təvəllüd Sərxan Mübariz oğlu Ömərov

Lerik rayonun Əvilə kənd- 1995-ci il təvəllüdlü Sadıqov Şəmistan. O, iki ay öncə ailə həyatı qurubmuş



Quba rayonunun Vəlvələ kəndi - Ümid İlqar oğlu Həsənovdur.



Zərdab rayonunun Kəndəbil kəndi - 1994-cü il təvəllüdlü Rüstəmov Fərid Nofəl oğlu

İsmayıllı Rayon Talıstan kənd sakini - Bədəlov Cavidan Zaur oğlu



Cəlilabadın Əsədli kəndi - gizir Həsənov Səid Sarıbala oğlu. 44 günlük Vətən müharibəsində böyük şücaət göstərən S.Həsənov sağlığında "Döyüşdə fərqlənməyə görə", "İgidliyə görə", "Şuşanın azad olunmasına görə", "Füzulinin azad olunmasına görə" və "Cəbrayılın azad olunmasına görə" medallarına layiq görülüb.

Şərur rayonu, Yengicə kəndi - 1997-ci il təvəllüdlü Əli Əliyev

Lənkəran şəhər Nərimanabad qəsəbəsi - MAXE Əhədzadə Xəyal Əlövsət oğlu

Qaz rayon, Kəmərli kəndi - 1993-cü il təvəllüd, XTQ zabiti Yunis Qasım oğlu Kazımov

Qobustanın Sündü kəndi - 1997-ci il təvəllüd, XTQ giziri Vadim Alik oğlu Qocayev. Məlumata görə, şəhidimizin bir övladı Vətənə yadigar qalıb.



Xaçmaz Əbilyataq kənd sakini, 1989-cu il təvəllüd baş gizir Elnur Faid oğlu Rüstəmov. Mərhum 3 uşaq atası idi.

Kürdəmirin Dəyirmanlı kənd sakini, 1991-ci il təvəllüd, XTQ giziri Nəzər Ağacəlil oğlu Əzizov

Tovuzdan Əhmədov Feyruz Məzahir oğlu 1985 ci il. Mərhumun 3 övladı var idi.

Ağcabədi şəhər sakini, 1998-ci il təvəllüd Emin Elnur oğlu Fərzəliyev

Astara rayon sakini Cəmil Anar oğlu Qurbanov



Kəlbəcər rayon sakini, 1999-cu il təvəllüd leytenant Ömər Muğan oğlu Şirinov

Şəkinin Kiçik Dəhnə kənd sakini, 2003-cü il təvəllüd hərbçi Nihat Mehman oğlu Qasımov

Bakının Yasamal rayon sakini, əslən Cəbrayılın Yarəhmədli kəndindən olan 1987-ci il təvəllüd hərbçi Ravil Mübariz oğlu Hümbətov. İki azyaşlı övladı Vətənə əmanət qaldı

Neftçalanın Bankə qəsəbəsinin sakinləri 2003-cü il təvəllüd hərbçi Elvin Elçin oğlu Abdullayev (sağda) və hərbçi Rafael Rüfət oğlu Fətullayevin (solda)

Sabirabadın Axtaçı kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü hərbçi İsmayıl Məhərrəm oğlu Budaqlı

Leytenant Hümbətov Ravil Mübariz oğlu



Gəncə şəhər sakini, 1998-ci il təvəllüd Erkin Ədalət Hüseynov

Oğuz rayon, Qarabaldır kənd sakini, 1980-ci təvəllüd MAXE hərbçi Nail Adil oğlu Abbasov

Şəmkirin Şeidlər kənd sakini 27.11.1996-cı il təvəllüdlü, MAXE Xəyal Elxan oğlu Süleymanov

Qobustan rayon Dərəkənd kənd sakini Sadiq Zaur oğlu Əzizli

Xızının Giləzi qəsəbə sakini, 1990-cı il təvəllüd zabit Saleh Möhübbət oğlu Qurbanov

Beyləqan rayonu ll Aşıqlı kəndi sakini, hərbçi Mirtalib Mirheydər oğlu Ağazadə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.