"Qarabağ" və "Nant"ın start heyətləri açıqlandı

Bakıda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin II tur oyununda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Fransanın "Nant" komandasının start heyətləri bəlli olub.

Metbuat.az, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": Şahruddin Məhəmmədəliyev, Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynov, Marko Veşoviç, Elvin Cəfərquliyev, Qara Qarayev, Marko Yankoviç, Filip Ozobiç, Kadi Borqes, Abdullah Zubir, Ovusu Kvabena.

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

"Nant": Alban Lafont, Fabio, Jan-Şarl Kastelletto, Nikola Pallua, Sebastyan Korçia, Mussa Sissoko, Ludovik Blas, Samuel Mutussami, Mozes Simon, İqnatius Qanaqo, Mustafa Məhəmməd.

Baş məşqçi: Antuan Kambuarre

