Bu ilin avqust ayında Azərbaycan mobil internetin sürətinə görə digər ölkələr arasında 1 pillə geriləyib və 30,89 MB/S sürətlə 61-ci pillədə qərarlaşıb.

Metbuat.az "Speedtest Global Index"nə istinadən xəbər verir ki, məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına görə, bu göstərici iyul ayı ilə müqayisədə 1% azalıb.

