Son döyüşlərdə Ermənistan ordusunun məhv edilən qadın hərbçiləri - FOTOLAR

Sentyabrın 12-də və 13-ə keçən gecə Azərbaycana qarşı son təxribatı zamanı Ermənistanın 6 qadın hərbçisi məhv edilib.



Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, siyahını Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib.

Belə ki, əməliyyat zamanı qadın hərbi qulluqçular və polislər - Susanna Qriqoryan, Anuş Apetyan, Alisa Melkonyan, İrina Qasparyan və Qayane Abqaryan məhv ediliblər.

Həmçinin könüllü qadın döyüşçü Susanna Marqaryan da məhv edilən qadın döyüşçülər arasındadır. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azərbaycanlılara qarşı törədilən vəşhiliklərdə əli olub. Marqaryan Vətən müharibəsində də Azərbaycana qarşı döyüşüb.

