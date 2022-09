Ermənistanda timsah göz yaşları axıdan Pelosiyə qarşı qarşı kampaniya trend oldu - FOTO

ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi Ermənistana səfəri və orada timsah göz yaşları axıtması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni istifadəçilər tviterdə Pelosinin gəlişi ilə #SanctionAzerbaijan həştəqi ilə kampaniya başladıblar.

Azərbaycanlı istifadəçilər isə bunu cavabsız qoyamyıb. Belə ki, #NoPelosi həştəqi ilə tviterdə başladılan kampnaiya təkcə 3 saat ərzində rekord qırııb. 15 mindən çox atılan tvitdə Pelosiyə əsil həqiəqtlər foto və videolarla sübut edilib.

Qeyd edək ki, Nensi səfəri zamanı gözlənilməz olaylarla qarşılaşıb. O, brifinqdə çıxış edən zaman yanında tərcüməçi olmayıb. Sonradan gətirilən tərcüməçi isə Pelosini tribunadan itələyib.

Gülər Seymurqızı

