ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi Ermənistana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təşkilatçılar Pelosinin brifinqinə tərcüməçi çağırmağı unudublar. Bir müddətdən sonra isə zaldan bir tərcüməçi spikerin yanına gələrək Pelosinin dediklərini erməni dilinə tərcümə etmək istəyib. Nensi danışan zaman isə tərcüməçi onu tribunadan itələyib və özü danışmağa başlayıb. Pelosi isə gülərək kənara çəkilmək məcburiyyətində qalıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



