İstanbulun "Beşiktaş" klubu “Barselona”da forma geyinən ulduz futbolçu Robert Levandovski ilə maraqlanır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, klubun prezidenti Hasan Arat fürsət yaranacağı təqdirdə "Barselona" ilə yaxın münasibətlərdən istifadə edərək transferi reallaşdıracaqlarını deyib:

"Maliyyə baxımdan çətin transfer olsa da, bunun üzərində çalışacağıq".

