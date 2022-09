“Çin Tayvana hücum edərsə, ABŞ hərbçiləri adayı müdafiə edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Tayvanla bağlı üzərinə götürdüyü hərbi öhdəlikləri yerinə yetirəcək:

“Bənzəri görünməmiş hücum olarsa ABŞ adanı müdafiə edəcək. Uzun müddət əvvəl imza atdığımız sənədin arxasındayıq. “Vahid Çin” siyasətinə bağlıyıq və Tayvanı müstəqil olmağa təşviq etmirik. Müstəqillik onların öz qərarıdır”.

