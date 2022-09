"Taliban" Əfqanıstanda "Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG) oyununun mobil versiyasını qadağan edib.

Metbuat.az xəbər veirr ki, mahiyyəti sağ qalmaq üçün bir sıra döyüşlərdə iştirak etmək olan oyun zorakılıq səhnələri ilə doludur və insanları buna həvəsləndirir.

Qeyd edək ki, PUBG oyununun mobil versiyası Hindistan, İran, İsrail və bir sıra digər ölkələrdə də qadağandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.