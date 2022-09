"Qarabağ"ın və Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu İlqar Qurbanov yığmanın heyətinə dəvət almayan Qara Qarayevlə bağlı status yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, feysbuk hesabında Qaraya yeyib-içməyinə diqqət etməyi məsləhət görüb:

"9 il "McDonalds"a görə milliyə dəvət almadım. Qara, yeyib-içməyinə fikir ver",- deyə o paylaşımda qeyd edib.

Qeyd edək ki, İlqar Qurbanov Berti Foqts Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi olduğu dönəmdə "McDonalds"da yemək yediyi üçün yığmaya çağırılmamışdı.

