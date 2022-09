Hikmət Hacıyev Arye Qutun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verdi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tanınmış ekspert Arye Qutun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev tviter hesabında paylaşdığı başsağlığında qeyd edib:

“Əziz dost Arye Rəşid Qut, Allah sənə rəhmət eləsin! Ailə üzvlərinə Allah səbr versin! Azərbaycanın haqq mübarizəsində usanmadan çalışdın. Təsəllimiz odur ki, Şuşanı və azad Qarabağı görmək bu yay sənə qismət oldu”.

