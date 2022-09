Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Ukrayna 124-ü zabit və 10-u əcnəbi olmaqla 215 nəfəri Rusiya əsirliyindən geri qaytarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hərbi Əsirlərlə İş üzrə Koordinasiya Qərargahının paylaşdığı siyahıda əslən azərbaycanlı olan 1999-cu il təvəllüdlü Babayev Rüstəm Arif oğlu da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.