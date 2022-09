Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti matçında səfərdə Slovakiya yığması ilə qarşılaşıb və 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

Metbuat.az qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.