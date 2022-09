Futbol zarkeşlərindən nümunəvi davranış: Şəhər meri də onlara təşəkkür etdi - FOTO

Uselsli futbol azarkeşləri nümunəvi davranış sərgiləyib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, futbol matçından əvvəl Brüssel küçələrində əylənən və sonra təmizlik işləri görən azarkeşlər nümunəvi adlandırılıb və hərəkətləri təqdirəlayiq hesab edilib.

Təxminən 2500 Uels azarkeşi günü Millətlər Liqasında Belçika-Uels matçını izləmək üçün King Baudouin Stadionuna gedib. Yüzlərlə insan şəhərin mərkəzinə gedib, bəziləri isə boş qutular və butulkaları zibil qutularına atmaq üçün üçün orada qalıblar.

Onlar Brüssel polisi tərəfindən alqışlarla qarşılanıb və şəhər meri tərəfindən təşəkkür mesajı alıblar.

Uels Futbol Assosiasiyasının baş icraçı direktoru Noel Muney də Brüssel merinə "dünyanın ən yaxşı azarkeşlərinə sahibik" yazaraq təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, Uels 2-1 hesabıyla məğlub olub.

