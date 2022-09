“Youtube” sosial şəbəkəsinin işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Downdetector” xəbər yayıb. Şikayətlər əsasən amerikalı istifadəçilər tərəfindən edilib.

Əksər istifadəçilər şəxsi səhifələrinə və ya əsas səhifəyə daxil olan zaman “Nəsə xəta baş verdi. Səhifəni yenidən yükləməyə çalışın” mesajı görünür.

