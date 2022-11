Paşinyan estefati Lukaşenkoya ötürəcək

Bu gün Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) sammiti keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmon və KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas iştirak edəcək.

Cari ilin yanvarından təşkilata sədrlik edən Ermənistan bu dəfə estafeti Belarusa ötürəcək.



Xatırladaq ki, KTMT-nin əsası 1992-ci il mayın 15-də 6 ölkənin – Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistanın dövlət başçılarının imzaladığı müqavilə ilə qoyulub. Hərbi təcavüzə qarşı birgə müdafiəni də nəzərdə tutan və 5 il müddətinə imzalanmış sənədə 1993-cü ildə Belarus, Azərbaycan və Gürcüstan da qoşulub. Bununla da üzvlərin sayı 9 olub. 20 aprel 1994-cü ildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi qüvvəyə minib. 1999-cu ildə isə Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan müqavilənin hər 5 ildən bir avtomatik uzadılmasını nəzərdə tutan protokolu imzalayıblar. Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan isə bu addımı atmayaraq təşkilatdan uzaqlaşıb, nəticədə KTMT üzvlərinin sayı yenidən 6 olub. 2006-2012-ci illərdə Özbəkistan yenidən KTMT-ə qoşulub.

