Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri üzrə 14 iş qaldırılıb, 14 işin baxılması başa çatıb, 1,9 milyon manat maliyyə sanksiyası tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidmətindən verilən məlumatda bildirilib.

