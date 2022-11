Hər kəs səmadakı bu qırıcılardan danışır - Prezidentin təyyarəsini müşayiət etdilər

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevev Serbiyaya rəsmi səfər edib. Serbiya hakimiyyəti Prezident İlham Əliyevi xüsusi hörmətlə qarşılayıb. Belə ki, Azərbaycan Prezidentinin təyyarəsini müşayiət etmək üçün Serbiya öz qırıcılarını səmaya qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntüləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, hava limanında İlham Əliyevi serbiyalı həmkarı Aleksandr Vuçiç şəxsən qarşılayıb. Həmçinin dövlət başçısını Serbiya Prezidenti özü yola salıb.

