“AzərEnerji” Cənub bölgəsindəki 42 illik yarımstansiyasını yenidən qurur - VİDEO

42 il əvvəl tikildiyindən istismar müddətini dəfələrlə keçən, artan tələbatı qarşılamaq funksiyasını yerinə yetirə bilməyən, Cənub bölgəsi üçün xüsusi önəm daşıyan sistem əhəmiyyətli 110/35/6 kilovoltluq “Masallı” yarımstansiyası “AzərEnerji” tərəfindən sökülərək tam yenidən qurulur.

Metbuat.az-a bu barədə Səhmdar Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bununla yanaşı yüksəkgərginlikli 110 kilovoltluq 4-cü və 5-ci “Masallı” hava xətləri əsaslı şəkildə təmir edilir.



Qeyd edək ki, Masallı, Yardımlı, qismən Lerik və Cəlilabad rayonlarındakı bir çox yerləri elektrik enerjisi ilə təmin edən “Masallı” yarımstansiyasında illərlə yağış və qar altında qalan 35 və 10 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğular qapalı şəkildə yenidən formalaşdırılır. Bunun üçün yeni rəqəmsal idarəetmə mərkəzi tikilir. Regionun perspektiv inkişafı ilə əlaqədar 110 kilovoltluq şəbəkənin genişləndirilməsi məqsədilə yarımstansiyanın 110 kilovoltluq Açıq Paylayıcı Qurğusu yenidən qurulmaqla yanaşı genişləndirilir və əlavə 2 ədəd ehtiyat çıxış yuvası yaradılır. Yarımstansiyanın dördüncü sənaye inqilabına uyğun, müasir tələblərə cavab verən şəkildə yenidən qurulması ilə qəzaların qarşısının alınmasına, yarımstansiyadan qidalanan tələbatçıların daha etibarlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunmasına, avtomatik idarəetməyə və şəbəkədə texniki itkilərin minimuma endirilməsinə nail olunacaq.

