"Türkiyə Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləyir"

"Regional sabitliyin təmin olunması üçün Ermənistanla normallaşma prosesi başlayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay Böyük Millət Məclisinin iclasında deyib.

F.Oktay deyib ki, Türkiyə Ermənistanın otuz il işğal altında saxladığı Qarabağın azadlığa qovuşması yolunda Azərbaycann yanında olub: "Ölkəmiz və millətimizin maraqları nəyi tələb edirsə, onu etdik, etməkdəyik. Azərbaycana Vətən müharibəsində ən böyük dəstəyi verdik. Sonra regionda sabitlik üçün Ermənistanla normallaşma prosesini dəstəkləməyə başladıq".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.