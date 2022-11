Kolumbiyada tibb dünyasını heyrətə gətirən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızının DNT testini verən ana, övladının həm anası, həm də əmisi çıxıb. Kolumbiyanın nüfuzlu DNT mütəxəssisi Xuan Yunis bildirib ki, tibb elmində belə hadisə baş verə bilir. Onun sözlərinə görə, bəzi hallarda insanlar birdən çox embriondan ibarət DNT-yə malik olduğu üçün belə nəticə ortaya çıxa bilir.

Məlumata görə, hazırda dünyada qeydə alınmış 20 oxşar nəticə var.

