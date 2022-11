"WhatsApp"ı artıq planşetlərdə də istifadə etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "beta" versiyasının istifadəçiləri mesencerin sözügedən qadcetdə quraşdırılmasını təklif edən bildiriş alıblar. Müvafiq bildiriş "Android"in sınaq versiyasında 2.22.24.18 nömrəsi ilə peyda olub.

Tətbiqin planşetlərdə tam işləyəcəyi vaxt hələ açıqlanmayıb.



Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl tərtibatçılar mesencerin masaüstü formatına zəng rejimi gətirdiklərini qeyd etmişdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.