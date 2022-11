Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Dakota ştatında mərmurlara "TikTok" qadağası qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin bu sosial şəbəkə platformasının təhülkəsizlik üçün təhdid yaratdığını deyən rəsmilər dövlət işçiləri üçün "Tiktok"u qadağan edib.

Bu həftənin əvvəlində də ABŞ rəsmisi bu platformanın Amerikada qadağan edilməsini istəyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.