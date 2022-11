İŞİD terror təşkilatının lideri Əbülhəsən Əl-Həşmi Əl-Qureyşi öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.

Onun harada öldürüldüyü açıqlamayıb.

Agentliyin məlumatına görə, Əbu əl-Hüseyn əl-Hüseyni əl-Kuraşi İŞİD-in yeni lideri seçilib.

