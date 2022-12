Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonna arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Cənubi Qafqazdakı vəziyyət, xüsusilə Türkiyə və Fransa arasında regionda sülhün təmin olunmasına dair fərqli yanaşmalar müzakirə edilib.

