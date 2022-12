"Whatsapp" istifadəçilərinə yeni funksiyalar təqdim etməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra platforma istifadəçiləri video söhbət edərkən başqa proqrama daxil olan zaman görüntüləri bulanıqlaşmayacaq.

"Whatsapp" istifadəçilərinin bu problemlə üzləşməməsi üçün video zənglər üçün "şəkil içində şəkil rejimi" üzərində işləyir. Bu funksiya ilə istifadəçilər videoda danışarkən kameranı bulanıqlaşdırmadan digər proqramlara daxil ola biləcəklər.

