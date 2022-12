UEFA Konfrans Liqasının rəsmi İnstaqram səhifəsi "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda Ağdam təmsilçisinin bu mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında məğlub olmadığı vurğulanıb: "16 oyun, 14 qələbə, 2 heç-heçə".

Qeyd edək ki, "Qarabağ” Konfrans Liqasının pley-offunda Belçika "Genti”"i ilə qarşılaşacaq. Komanda ilk matçını fevralın 16-da evdə, cavab qarşılaşmasını isə fevralın 23-də səfərdə keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.