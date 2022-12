Avstraliyada Brodie Moss adlı yutuber Kvakea adasında dünya ilə əlaqəsi olmayan qəbiləni ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yutuber qəbilə üzvlərinin ona hücum edəcəyini güman edib. Olduqca diqqətli davranan yutuber tam əksini müşahidə edib. Qəbilə üzvləri onu çox səmimi qarşılayıb.

Məlumata görə, qəbilə üzvləri qara dərili olsa da, adada ağ dərili sakinə də rast gəlinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.