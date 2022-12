Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti, deputat Eva Kaili həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Qətərdə keçirilən dünya çempionatı ilə əlaqəli korrupsiya işində ittiham edilir. Yunanıstandan olan deputatın Belçikada saxlanıldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, Yunanıstanın PASOK partiyası korrupsiya ittihamından sonra Kailini partiyadan kənarlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.