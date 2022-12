Niderland yığmasına yeni baş məşqçisi təyin edildi

Ronald Kuman futbol üzrə Niderland milli komandasının yeni baş məşqçisi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niderland Futbol Federasiyası bu qərarı hələ aprel ayında açıqlamışdı. Kumanın müqaviləsi 2026-cı il dünya çempionatına qədər davam edəcək.

59 yaşlı mütəxəssis daha əvvəl də Nidelrand yığmasının baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb. O, 2018-2020-ci illərdə komandaya rəhbərlik edib.

Xatırladaq ki, Lui van Qal Qətərdə keçirilən dünya çempionatının 1/4 finalında Argentinaya uduzduqdan sonra Niderland millisinin baş məşqçi postunu tərk edib.

