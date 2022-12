Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanda əbədiyaşar liderin xatirəsini yad edib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu münasibətlə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazirliyin bir qrup rəhbər heyəti Fəxri Xiyabana gedərək Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyub, əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar.

