Polşanın ilk və yeganə kosmonavtı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Miroslav Qermaşevski 82 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Parlamentinin polşalı üzvü Rişard Çarneçki tviter hesabında məlumat verib.

Qeyd edilib ki, Qermaşevski Varşava xəstəxanasında dünyasını dəyişib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.