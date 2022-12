Dünyanın ən böyük akvariumu partlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiq deyil .

Qeyd edək ki, 25 metr hündürlüyə sahib akvariumda müxtəlif növ 1500 balıq olub.

Sözügedən akvarium Berlində Aleksanderplats meydanına yaxın hotellərdən birində yerləşir.

